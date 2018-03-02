Итальянка затмила красотой Монику Беллуччи‍

Она произвела настоящий фурор на Апеннинах еще в 2005 году, когда заключила контракт с брендом Dolce & Gabbana.у Девушка является его лицом все последние годы. Делит она это гордое звание с прославленной актрисой Моникой Беллуччи.

Секрет привлекательности Бьянки в том, что она итальянка лишь наполовину, по папе. А вот мама является носителем азербайджанских генов. В мир моды она попала совершенно случайно. Она работала в супермаркете в отделе химии, пытаясь скопить денег на морской вояж. Однажды туда зашел представитель модельного агентства. Увидев симпатичную продавщицу он пригласил ее на пробы. Пухлые губки Бьянки обеспечили ей постоянное присутствие в рекламе косметики, пишет vladtime.ru.

Красавица уверяет, что не сидит ни на каких диетах, и не любит ограничений в еде.

Из спорта увлекается только йогой и очень любит заниматься благотворительностью, помогает детям всего мира в качестве представителя SOS Villaggi Dei Bambini.