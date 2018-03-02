Итальянка затмила красотой Монику Беллуччи‍

Пятница, 02 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянка затмила красотой Монику Беллуччи‍

Италия по праву считается «кузницей» прекрасных женщин, однако Бьянка Балти явно не рядовая красотка.

Она произвела настоящий фурор на Апеннинах еще в 2005 году, когда заключила контракт с брендом Dolce & Gabbana.у Девушка является его лицом все последние годы. Делит она это гордое звание с прославленной актрисой Моникой Беллуччи.

Секрет привлекательности Бьянки в том, что она итальянка лишь наполовину, по папе. А вот мама является носителем азербайджанских генов. В мир моды она попала совершенно случайно. Она работала в супермаркете в отделе химии, пытаясь скопить денег на морской вояж. Однажды туда зашел представитель модельного агентства. Увидев симпатичную продавщицу он пригласил ее на пробы. Пухлые губки Бьянки обеспечили ей постоянное присутствие в рекламе косметики, пишет vladtime.ru.

Красавица уверяет, что не сидит ни на каких диетах, и не любит ограничений в еде.

Из спорта увлекается только йогой и очень любит заниматься благотворительностью, помогает детям всего мира в качестве представителя SOS Villaggi Dei Bambini.

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