Итальянку сочли слишком старой для домогательств

Вторник, 26 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянку сочли слишком старой для домогательств

В Италии прокуроры перестали расследовать дело о домогательствах в отношении спортивного чиновника, посчитав, что его жертва «слишком старая» для приставаний.

74-летнего Карло Тавеккио (Carlo Tavecchio), бывшего главу итальянской федерации футбола, подозревали в попытке поцеловать и приставать к Элизабетте Кортани (Elisabetta Cortani), которой едва исполнилось 50 лет. Инцидент произошел в 2015 году в офисе мужчины, однако женщина подала иск лишь в ноябре 2017-го, пишет euromag.ru.

По словам Кортани, второй раз на встречу с Тавеккио она пришла со спрятанной камерой. У женщины есть запись, как он стал домогаться и поцеловал ее, хотя она всячески упиралась. Пожилой мужчина свою вину отрицает, сообщает Lenta.ru.

Прокуроры в Риме заявили, что не будут выдвигать против чиновника обвинения по нескольким причинам. Во-первых, жалоба поступила «слишком поздно», во-вторых, Кортани была «довольно взрослой и прекрасно знала Тавеккио».

«Возможно, я слишком стара для них, но я смогла защитить себя. Я могу заверить, что находилась в более уязвимой позиции, я была напугана (...) В той комнате ни у уязвимости, ни у страха нет возраста», - заявила женщина.

Тавеккио был очень влиятельным человеком в итальянском футболе, он покинул пост главы федерации в 2017 году. Мужчина известен своими расистскими комментариями. Так, однажды он заявил, что «предпочитает держаться подальше от геев и евреев».

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