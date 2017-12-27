Итальянская бабушка стала самым старым человеком в Европе

Анна Вела Рубио, родившаяся 29 октября 1901 года, мирно скончалась в доме престарелых в Барселоне несколько дней назад. Ее смерть сделала Прожетто самой старой жительницей Европы, пишет napoli1.com.

Родилась Прожетто в 1902 году на Сардинии. «Бабушка Италии», как ее прозвали, была самой старой итальянкой, так как в апреле умерла 117-летняя Эмма Морано, а после - 115-летняя канадско-итальянская монахиня. Она является третьим самым старым человеком в мире после двух японок, родившихся в 1900 и 1901 годах. Прожетто живет со своими потомками недалеко от Флоренции в Монтелупо Фиорентино и клянется, что жить не может без шоколада.