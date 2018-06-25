Итальянская икра на Vinoforum-2018

В течение недели, до 24 июня, на просторах набережной Тибра в зоне Фарнезина

любители вина и профессионалы имели возможность продегустировать продукцию более 500 представленных виноделен и 2500 этикеток вина.

Также гости мероприятия смогли посетить эксклюзивные ужины со звездными шеф-поварами и международными мастерами пиццы. Можно было также поучаствовать в одной из многочисленных презентаций, посвященных не только винам, но и коктейлям и миру эногастрономии.

Не останавливалась и деятельность Академии винофорума, в течении всего мероприятия продолжались семинары и дегустации. AGIVI - Ассоциация молодых итальянских виноделов - представила себя публике дегустацией продукции виноделен-членов и блюдами римской кухни, которые мастерски приготовил Patrick Dianetti из ресторана Il Collegio. Chiara Gianotti в своем специализированном Vino TV профессионально поведала о мероприятии.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

Cucine a Vista - это, как и следует из названия, кухни, где на виду у зрителей готовили свои эксклюзивные блюда, чередуясь, самые знаменитые звездные шеф-повары Рима Maurizio e Sandro Serva - La Trota, Gianfranco Pascucci - Pascucci al Porticciolo, Massimo Viglietti - Enoteca Achilli al Parlamento, Heinz Beck - La Pergola, Daniele Usai - Il Tino, Riccardo Di Giacinto - All’Oro и другие.

Maestri in Cucina продолжили представлять формат, полученный от сотрудничества между Vinòforum и минеральной водой Ferrarelle с великими шеф-поварами и создателями лучшей пиццы в городе.

EXCELLENCE FOOD INNOVATION

В этом году было представлено также мероприятие EXCELLENCE Food Innovation. Это столичный форум, посвященный вину и вкусу, который будет проходить осенью этого года. Четыре кулинарных шоу, где в четыре руки 8-звездных шеф-поваров приготовят фантастические блюда. Sara De Bellis, Eleonora De Venuto, Elvia Gregorace и Giuseppe Garozzo Zannini Quirini мастерски презентовали публике блюда и самих кулинаров, среди которых несомненные звезды кулинарной сцены Рима и окрестностей, такие как Antonio Gentile- Red Fish, Antonio Margiullo - The Caesar, Mirco Di Mattia - Livello 1, Raffaele De Mase - Flora, а также обладатели мишленовской звезды: Marco Bottega - Aminta Resort, Daniele Lippi -Convivio Troiani и другие.

CALVISIUS И OLEOTECA

Стенд итальянской икры Calvisius также стал ареной для презентации лучших ресторанов Рима и окрестностей. Блюда здесь подавались с русской водкой Vodka Beluga и отличным розовым игристым вином Costarippa. Stefano Marzetti - Mirabelle, Antonio Gentile – Red Fish, Antonio Margiullo - La Posta Vecchia и другие знаменитости кулинарного мира Рима чередовались всю неделю, создавая блюда непременно с икрой.

А в Oleoteca, специально отведенном стенде для дегустаций, а также семинаров по оливковому маслу при участии магазина Oleonauta под руководством Simona Cognoli, ежедневно толпились желающие хотя бы просто попробовать отменные сорта этого масла.

ПАМЯТИ ALESSANDRO...

К сожалению, мероприятие Vinoforum было омрачено невосполнимой потерей - разбился на своем мотоцикле молодой шеф-повар Alessandro Narducci - Acquolina, обладатель звезды Мишлен и просто замечательный человек, с ним погибла и его коллега Giulia Puleio. Блюда Alessandro, представленные в первые дни винофорума на стенде Cucine a Vista имели огромный успех, и счастливчики , успевшие попробовать их там или в самом ресторане , наверняка запомнят их навсегда.

Ресторан Acquolina и Терраса Acquaroof, в отеле First на улице Ripetta, где работали талантливые молодые люди, закрылись на траурный период.

Ирина Раскина