Итальянская Ивреа вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Об этом сообщают в воскресенье всемирная организация и министерство культуры Италии.

«Расположенный в области Пьемонт, промышленный город Ивреа развивался как экспериментальная площадка компании Olivetti, производителя пишущих машинок, механических калькуляторов и настольных компьютеров. В городе находятся крупный завод, административные здания, а также специализированные помещения, предназначенные для социальных услуг и жилья», - сообщает ЮНЕСКО.

Планировка города разработана ведущими итальянскими проектировщиками и архитекторами, в основном в период между 1930-ми и 1960-ми годами. Будучи образцовым социальным проектом, город Ивреа является примером современного видения взаимосвязи между производством и архитектурой, пишет РИА Новости.

Включение итальянского города в список прошло в рамках заседания комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящего в Бахрейне.

Форму города и городские строения спроектировали одни из самых известных архитекторов и урбанистов того времени. В периметр его инфраструктуры входят не только производственные здания фабрики Olivetti, но и жилые строения, офисы, социальные службы, детские сады и столовая.