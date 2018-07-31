Итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза

Вторник, 31 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза

Итальянская метательница диска нигерийского происхождения Дэйзи Осакуе подверглась нападению в Монкальери.

«Я в порядке. Это не помешает мне принимать участие в соревнованиях. Я не люблю разыгрывать карту расизма, но в этом случае, я думаю, что они искали женщину с другим цветом кожи. В этом районе работают проститутки, думаю, меня приняли за одну из них», — написала Осакуе в своем твиттере.

В воскресенье в Осакуе бросили яйцо из проезжавшей машины. 22-летняя спортсменка получила травмы глаза, пишет gazeta.ru.

Полиция разыскивает участников нападения на спортсменку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: бастуют работники IRN

      Если вы решили сейчас заняться оформлением документов, сейчас не самое подходящее время.

      Подробнее

    • Португалец Роналду проведет первую тренировку в "Ювентусе"

      Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и во вторник проведет первую тренировку в составе новой команды.

      Подробнее

    • Испанские партийные лидеры – одни из самых молодых в Европе

      После ухода 63-летнего Мариано Рахоя с поста председателя Народной партии Испания заняла второе место в возрастном рейтинге политических лидеров Евросоюза.

      Подробнее

    • Испанцы избегают популярных туристических направлений

      76,4% испанцев предпочитают во время отпуска отправляться в места, где мало туристов.

      Подробнее

    • Итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза

      Итальянская метательница диска нигерийского происхождения Дэйзи Осакуе подверглась нападению в Монкальери.

      Подробнее

    • Итальянцы потратят на летний отдых 24 млрд евро

      80% граждан проведут отпуск в собственной стране.

      Подробнее

    • Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса

      Авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха затруднила взлет.

      Подробнее

    • Глобальное потепление объяснили природным циклом

      Потепление связано с высвобождением углекислого газа из вод Южного океана.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda