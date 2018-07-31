Итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза
Итальянская метательница диска нигерийского происхождения Дэйзи Осакуе подверглась нападению в Монкальери.
«Я в порядке. Это не помешает мне принимать участие в соревнованиях. Я не люблю разыгрывать карту расизма, но в этом случае, я думаю, что они искали женщину с другим цветом кожи. В этом районе работают проститутки, думаю, меня приняли за одну из них», — написала Осакуе в своем твиттере.
В воскресенье в Осакуе бросили яйцо из проезжавшей машины. 22-летняя спортсменка получила травмы глаза, пишет gazeta.ru.
Полиция разыскивает участников нападения на спортсменку.
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