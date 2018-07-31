Итальянская легкоатлетка чуть не лишилась глаза

«Я в порядке. Это не помешает мне принимать участие в соревнованиях. Я не люблю разыгрывать карту расизма, но в этом случае, я думаю, что они искали женщину с другим цветом кожи. В этом районе работают проститутки, думаю, меня приняли за одну из них», — написала Осакуе в своем твиттере.

В воскресенье в Осакуе бросили яйцо из проезжавшей машины. 22-летняя спортсменка получила травмы глаза, пишет gazeta.ru.

Полиция разыскивает участников нападения на спортсменку.