Итальянская область Венето потребовала отмены антироссийских санкций‍

Это решение стало результатом работы специальной областной комиссии, которая оценила ущерб от санкционной политики, которую поддерживает официальный Рим.

Только с 2013 по 2016 год экспорт Венето сократился на 35,6%, отмечается в документе.

«Призываем правительство, парламент, а также европейские институты пересмотреть режим коммерческих отношений между ЕС и РФ и отменить санкции», - цитирует ТАСС одного из инициаторов резолюции об отмене санкций Стефано Вальдегамбеги.