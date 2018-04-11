Итальянская область Венето потребовала отмены антироссийских санкций
Власти итальянской области Венето проголосовали против антироссийских санкций.
Это решение стало результатом работы специальной областной комиссии, которая оценила ущерб от санкционной политики, которую поддерживает официальный Рим.
Только с 2013 по 2016 год экспорт Венето сократился на 35,6%, отмечается в документе.
«Призываем правительство, парламент, а также европейские институты пересмотреть режим коммерческих отношений между ЕС и РФ и отменить санкции», - цитирует ТАСС одного из инициаторов резолюции об отмене санкций Стефано Вальдегамбеги.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!