Итальянская область Венето потребовала отмены антироссийских санкций‍

Среда, 11 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянская область Венето потребовала отмены антироссийских санкций‍

Власти итальянской области Венето проголосовали против антироссийских санкций.

Это решение стало результатом работы специальной областной комиссии, которая оценила ущерб от санкционной политики, которую поддерживает официальный Рим.

Только с 2013 по 2016 год экспорт Венето сократился на 35,6%, отмечается в документе.

«Призываем правительство, парламент, а также европейские институты пересмотреть режим коммерческих отношений между ЕС и РФ и отменить санкции», - цитирует ТАСС одного из инициаторов резолюции об отмене санкций Стефано Вальдегамбеги.

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