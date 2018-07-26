Итальянская пищевая промышленность возмущена докладом ВОЗ

Одна из целей ВОЗ в докладе гласит: «Сократить потребление соли за счет переформулировки пищевых продуктов и установки допустимого количества соли в продуктах питания». Кроме того, планируется внедрить маркировку на упаковке. Как, например, сигаретные пачки несут предупреждение о вреде для здоровья. Итальянские заинтересованные стороны опасаются, что это может повлиять на продукцию некоторых самых крупных производителей деликатесов Италии, таких как пармезан, пармская ветчина и оливковое масло, пишет napoli1.com.