Итальянская полиция получила Jeep Wrangler

Четверг, 28 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянская полиция получила Jeep Wrangler

Глава концерна FCA Серджио Маркионне вручил командиру итальянских карабинеров специально подготовленный внедорожник Jeep Wrangler.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) предоставил итальянской полиции внедорожник Jeep Wrangler нового поколения, который будет использоваться для патрулирования пляжей в области Романья. Автомобиль был презентован лично главнокомандующему карабинеров Джованни Нистри главой FCA Серджио Маркионне.

Кузов Jeep Wrangler выполнили в фирменной стилистике карабинеров - в сине-белых тонах с тонкими красными полосами. Внедорожник оборудован опциональным пакетом Mopar One Pack, куда входит перенастроенная подвеска с увеличенным дорожным просветом и 17-дюймовые алюминиевые колеса со вседорожными покрышками.

Набор специального оснащения включил проблесковые маячки, сирену, крепления для оружия, а также полицейскую радиостанцию, пишет autonews.ru.

Внедорожник приводится в движение 2,8-литровым наддувным дизельным мотором, развивающим 200 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Двигатель работает с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

На церемонии передачи внедорожника также были представлены другие особые автомобили FCA, используемые карабинерами. Среди них: 510-сильный суперседан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, хэтчбек Giulietta, кроссовер Jeep Renegade и несколько автомобилей марки Fiat.

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