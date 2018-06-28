Итальянская полиция получила Jeep Wrangler

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) предоставил итальянской полиции внедорожник Jeep Wrangler нового поколения, который будет использоваться для патрулирования пляжей в области Романья. Автомобиль был презентован лично главнокомандующему карабинеров Джованни Нистри главой FCA Серджио Маркионне.

Кузов Jeep Wrangler выполнили в фирменной стилистике карабинеров - в сине-белых тонах с тонкими красными полосами. Внедорожник оборудован опциональным пакетом Mopar One Pack, куда входит перенастроенная подвеска с увеличенным дорожным просветом и 17-дюймовые алюминиевые колеса со вседорожными покрышками.

Набор специального оснащения включил проблесковые маячки, сирену, крепления для оружия, а также полицейскую радиостанцию, пишет autonews.ru.

Внедорожник приводится в движение 2,8-литровым наддувным дизельным мотором, развивающим 200 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Двигатель работает с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

На церемонии передачи внедорожника также были представлены другие особые автомобили FCA, используемые карабинерами. Среди них: 510-сильный суперседан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, хэтчбек Giulietta, кроссовер Jeep Renegade и несколько автомобилей марки Fiat.