Итальянская полиция задержала террориста по наводке ФБР

Пятница, 16 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянская полиция задержала террориста по наводке ФБР

Американцы обратили внимание на подозрительные публикации итальянца в соцсетях.

Итальянская полиция провела спецоперацию по задержанию 24-летнего жителя города Витербо (регион Лацио), заподозренного в подготовке теракта. Как сообщает AFP, расследование против молодого человека началось после того, как сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР) оповестили своих коллег в Италии о содержании его публикаций в соцсетях. В них он, в частности, выражал поддержку выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, который 31 октября прошлого года в Нью-Йорке, выехав на взятом напрокат грузовике на велосипедную дорожку, сбил насмерть восемь человек и нанес травмы еще одиннадцати. После того как грузовик врезался в школьный автобус, Саипов был ранен полицейским и задержан. Позже в его машине нашли записку, в которой упоминалось ИГ, пишет zarubejom.ru.

Получив информацию от ФБР, итальянские полицейские пришли с обыском на квартиру подозреваемого, где обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств, а также несколько единиц огнестрельного оружия. По результатам обыска хозяин квартиры был арестован.

Как отмечает AFP, ранее у итальянца, имеющего латвийские корни, проблем с законом не было.

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