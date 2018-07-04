Итальянская «Википедия» не работает в знак протеста

Итальянский раздел «Википедии» не работает с вечера вторника, 3 июля, в знак протеста против нового законодательства ЕС об авторском праве, которое может быть принято Европарламентом в четверг, 5 июля.

Ни одна из страниц энциклопедии не доступна. На стартовой странице размещен текст, объясняющий, почему новый закон не должен быть принят, а также размещен призыв «позвонить евродепутатам».

По новому закону пользователи будут ограничены в праве «обработки» информации, в том числе создания шуток и пародий. Кроме того, авторы исходной информации смогут требовать с других сайтов плату даже за краткое цитирование, пишет regnum.ru.

В руководстве итальянской «Википедии» называют эти правила ограничением свободы интернета, введением новых ограничений и фильтров. По новому закону нельзя будет «поделиться» статьей в газете, а само существование «Википедии» будет поставлено под угрозу.