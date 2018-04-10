Итальянские бизнесмены посетят Адыгею

Вторник, 10 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские бизнесмены посетят Адыгею

Делегация итальянских предпринимателей во главе с послом Италии в РФ Паскуале Терраччиано прибудут в Адыгею в рамках развития сотрудничества.

Визит бизнес-миссии ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

«Необходимо максимально раскрыть инвестиционный потенциал республики во всех сферах деятельности. Важно использовать все возможности бизнес-переговоров, которые впервые в республике пройдут на таком высоком уровне с участием посла Италии в РФ», - отметил Кумпилов.

Ожидается, что в состав итальянской делегации войдут руководители и представители крупных итальянских компаний разных сфер деятельности - банковской, консалтинговой, строительной, агропромышленной, логистики, туристской, ресторанной, косметической и других.

По словам главы республики, всем заинтересованным ведомствам поручили подготовить возможные предложения о сотрудничестве. «В частности, в числе перспективных направлений - расширение торгово-экономического сотрудничества с Италией», - подчеркнул Кумпилов.

Адыгея развивает сотрудничество с Италией с 2012 года в рамках укрепления российско-итальянских отношений. В частности, в республике реализуются проекты с применением итальянских технологий в сельском хозяйстве.

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