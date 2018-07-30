Итальянские фехтовальщики – вновь лучшие в мире

Понедельник, 30 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские фехтовальщики – вновь лучшие в мире

В китайском городе Уси завершился чемпионат мира по фехтованию.

«Мушкетеры» Италии к 3 золотым и 1 бронзовой медалям в личных турнирах добавили 1 золотую и 2 серебряные награды в командных соревнованиях.

Чемпионами мира в командной рапире у мужчин стали представители Италии, ведомые победителем личного турнира, 28-летним Алессио Фокони. Уроженец Рима теперь стал трехкратным чемпионом мира. В составе «золотой» итальянской дружины на дорожках Китая также соревновались: олимпийский чемпион- 2012 в команде, пятикратный уже чемпион мира, 29-летней выходец из сицилийской Модики Джорджио Авола; двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира, легендарный, 34-летний выходец из Пассирано, Ломбардия, Андреа Кассара и олимпийский чемпион- 2016 в индивидуальном турнире, 3-кратный чемпион мира, 25-летний Даниэлле Гароццо из Катаньи.

Итальянский квартет, на пути к «золоту» уверенно победил команды Австралии, Польши, Южной Кореи и США. Четвертое мировое первенство подряд итальянские рапиристы не знают поражений, пишет napoli1.com.

Серебряными медалистками в женской рапире стали Чиара Сини, Арианна Эрриго, Камила Манчини и чемпионка мира – 2018 в личном турнире Алиса Волпи. В финале итальянки уступили своим американским оппоненткам – 35:45.

В мужской сабле Энрико Берре, Лука Куратоли, Альдо Монтано и Луиджи Самеле в финале проиграли саблистам Южной Кореи – 39:45 и также стали серебряными медалистами.

По итогам китайского чемпионата итальянский мастера клинка завоевали 7 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую) и первое место в общекомандном зачете.

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