Итальянские фермеры переходят на белый бессемянный виноград

«В то время рынок винограда был практически свободным, а в последние две недели многие производители из разных стран предлагают виноград по смехотворно низким ценам. Например, красный виноград продается почти за евро за килограмм», - комментирует Бертус Шиппер, специалист компании, занимающийся оптовыми продажами винограда, - «В тоже время цена на белый виноград пока неплохая, но только потому, что в Египте пока нет большого количества урожая».

С другой стороны, итальянское производство винограда ожидается исключительно высоким, если из-за осадков на культуре не начнется ботритис. «В этом году виноград отлично цвел и некоторые из производителей ожидают собрать урожая ягода на 30-40% выше, чем обычно», - говорит Бертус. - «Это означает, что реализовать продукцию будет сложнее, чем в прошлом году, особенно, касаемо черного винограда, его на рынке в избытке», пишет agroxxi.ru.

По словам эксперта, все большее число итальянских фермеров переходит на бессемянный белый виноград. Это, в основном, крупные предприятия, ориентированные на розничную торговлю. Мелкие фермеры по-прежнему выращивают местные сорта винограда с семенами, поскольку ориентируются на уже сложившуюся клиентскую базу с «патриотическими» вкусами.