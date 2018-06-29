Итальянские фермеры переходят на белый бессемянный виноград

Пятница, 29 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские фермеры переходят на белый бессемянный виноград

Итальянские продажи винограда нового урожая начались в условиях более жесткой конкуренции, чем два года назад.

«В то время рынок винограда был практически свободным, а в последние две недели многие производители из разных стран предлагают виноград по смехотворно низким ценам. Например, красный виноград продается почти за евро за килограмм», - комментирует Бертус Шиппер, специалист компании, занимающийся оптовыми продажами винограда, - «В тоже время цена на белый виноград пока неплохая, но только потому, что в Египте пока нет большого количества урожая».

С другой стороны, итальянское производство винограда ожидается исключительно высоким, если из-за осадков на культуре не начнется ботритис. «В этом году виноград отлично цвел и некоторые из производителей ожидают собрать урожая ягода на 30-40% выше, чем обычно», - говорит Бертус. - «Это означает, что реализовать продукцию будет сложнее, чем в прошлом году, особенно, касаемо черного винограда, его на рынке в избытке», пишет agroxxi.ru.

По словам эксперта, все большее число итальянских фермеров переходит на бессемянный белый виноград. Это, в основном, крупные предприятия, ориентированные на розничную торговлю. Мелкие фермеры по-прежнему выращивают местные сорта винограда с семенами, поскольку ориентируются на уже сложившуюся клиентскую базу с «патриотическими» вкусами.

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