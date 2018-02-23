Итальянские и российские галереи - на ArtWinwood в Майами

Пятница, 23 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские и российские галереи - на ArtWinwood в Майами

В этом году даты проведения ArtWinwood выпадают на традиционный американский уикенд, приуроченный к Президентскому дню - национальному празднику США.

Время проведения ArtWinwood также совпало с датами проведения знаменитого MiamiYachtShow, на который съезжаются любители яхт со всего мира. Организаторами был предоставлен бесплатный шаттл с одной выставки на другую.

Сменившая в этом году свое местоположение с района Winwood, давшего название самому мероприятию, на берег залива, выставка немного сократила свои масштабы. Но это произошло не в ущерб интернациональности ее постоянных участников.

ArtWinwood представляет артгалереи со всего мира. Ежегодно сюда приезжают и итальянские галереи, в основном из Милана, но поочередно и из других городов страны.

 Россию в Майами на этом международном шоу современного искусства представляет Московская Галерея 11.12. На ее стенде в этом году выставлены работы художников Алексея Алпатова, Владимира Колесникова и Владимира Семенского. Эта галерея, известная ранее под названием Арт-Квартал, основана в 2005 году Александром Шаровым. Она представляет собой уникальное место, где собраны произведения искусства, совмещающие в себе как традиции русского реализма, так и тенденции таких течений в искусстве XX века, как авангард и постмодернизм. Основное пространство галереи располагается на территории центра современного искусства «Винзавод», но ее филиалы есть в США и Сингапуре.

Ирина Раскина

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