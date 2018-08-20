Итальянские клубы потратили больше миллиарда евро на футболистов

Понедельник, 20 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские клубы потратили больше миллиарда евро на футболистов

За лето в Италии потратили больше миллиарда евро. Теперь вы точно будете следить за Серией А.

Клубы потратили на приобретение новых футболистов рекордную для себя сумму, сообщает Sport24.ru Вчера, ровно за день до старта Серии А, в Италии закрылось трансферное окно. Новый сезон открывает матчем «Ювентуса» в Вероне и игрой «Лацио» — «Наполи». На трансферы итальянские клубы потратили чуть меньше, чем британские — 1,1 млрд евро. Всего было совершено 707 сделок «на вход», пишет napoli1.com.

Больше других на новых потратил «Ювентус» — 256,9 млн евро. Один трансфер Криштиану обошелся туринцам дороже, чем вся кампания «Интера».

Круче всех заработала «Рома» — 124,7 млн евро дохода благодаря продаже Алиссона в «Ливерпуль». Бразилец ценой в 62,5 млн пару недель продержался на позиции самого дорого вратаря в мире, пока «Челси» не купил Кепу. Раджа Наингголана тоже продали — в «Интер» за 38 млн.   

Самый громкий обмен провернули «Милан» и «Ювентус» — в Италии такое любят. В родной клуб уехал Лео Бонуччи за 35 млн евро, а в столицу моды отправились Маттиа Кальдара (за ту же сумму) и Гонсало Игуаин (пока в аренду с правом выкупа).

Последить стоит и за «Наполи» Карло Анчелотти. Из лидеров за Сарри ушел только Жоржиньо, а новый тренер набрал новую команду: перспективного испанского защитника Фабьяна Руиза, лучшего бомбардира «Болоньи» Симоне Верди и вратаря «Арсенала» Давида Оспину.

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