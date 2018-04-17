Итальянские клубы повторили рекорд по нулевым ничьим

Вторник, 17 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские клубы повторили рекорд по нулевым ничьим

В Италии состоялся 32-й тур Серии А.

В половине матчей не было забито голов, что привело к пяти нулевым ничьим.

С таким счетом сыграли «Кьево» - «Торино», «Аталанта» - «Интер», «Фиорентина» - СПАЛ, «Милан» - «Наполи» и «Лацио» - «Рома», пишет bombardir.ru.

Благодаря этим результатам повторился рекорда Серии А (с учетом изменений правил, когда за победу стали начисляться три очка, введенное в Италии в 1994 году).

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