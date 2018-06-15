Итальянские клубы Серии А меняют главных тренеров

В итальянской Серии А после окончания первенства - 2017/2018 своих наставников поменяли уже пять команд. Самым громким стало назначение Карло Анчелотти наставником «Наполи», о котором рассказывалось на нашем портале.

Руководство четырех клубов, которые, большую часть чемпионата вели борьбу за выживание, решили больше не рисковать и сменили главных тренеров.

Первым ушел рулевой «Болоньи» Роберто Донадони, который работал с командой с октября 2015 года и провел с ней более 100 матчей. Заменит Донадони другой известный в прошлом футболист, Филиппо Индзаги. 44-летний тренер, который в свою бытность футболистом поиграл в составах «Ювентуса» и «Милана», последние два года работал в Серии В с клубом «Венеция». Довелось ему один сезон (2014/2015) потренировать и «Милан». Теперь в Серии А появится еще одно дерби – «братьев Индзаги»: «Лацио» - «Болонья».

Следующим покинул свой пост уругваец Диего Лопес. В октябре 2017 года он возглавил «Кальяри» и сумел удержать клуб в Серии А. Сменит Лопеса 54-летний Роландо Маран, который с 2014 года работал в «Кьево», а как только клуб из Вероны стал «тонуть», за месяц до окончания чемпионата его уволили. Теперь Маран поработает с клубом с Сардинии, пишет napoli1.com.

Совсем недавно «Сасуоло» был достаточно успешным клубом, который играл даже в Лиге Европы. А вот прошедший сезон у команды Джузеппе Якини явно не задался и его теперь заменит интересный тренер Роберто Де Зерби. 39-летний тренер в октябре прошлого года возглавил «Беневенто», который проигрывал всем направо и налево и сумел несколько стабилизировать игру клуба из региона Кампания, но удержать его в Серии А было выше его сил.

Хорват Игор Тудор возглавил «Удинезе» за месяц до окончания чемпионата и сумел остаться с ним в элите итальянского футбола. Однако руководство фриульского клуба решило также сменить главного тренера и теперь «зебр» поведет в бой испанский специалист Хулио Веласкес, работавший на родине, где его последним клубом был «Алкоркон» из Сегунды.

Летнее межсезонье продолжается и, безусловно, пик переходов футболистов и тренеров будет по окончании мирового первенства в России, которое пройдет с 14 июня по 15 июля.