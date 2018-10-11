Итальянские конструкторы изобрели дом-НЛО

Четверг, 11 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские конструкторы изобрели дом-НЛО

Итальянские конструкторы снова удивили мир своим изобретением.

Очень хочется назвать его неизвестным летательным объектом (НЛО), но объект это не летательный вовсе, а плавательный, поэтому назвали его НПО. И вообще это только проект, но кто знает, быть может, очень скоро такие «дома» станут для нас привычными?

Сообщениями о скором конце света пугали народ еще в прошлых столетиях. Да и сейчас периодически объявляют об очередном. Но итальянцы уверены, что в плавательной тарелке, которая, кстати, всем своим внешним видом очень напоминает летающую, никакой конец света людям не грозит, потому что устроен этот объект так, что в нем можно жить и на суше, и под водой. 

Так, на верхней части тарелки есть палуба, вернее, терраса, где по желанию будущих владельцев можно даже сад разбить и поставить скамейки, а можно устраивать вечеринки с друзьями. Кроме того в верхней «капсульной» части находится кухня со столовой и гостиная. Спустившись в «подводную» часть дома, можно будет отдохнуть, ведь там расположена шикарная спальня с окнами, через которые можно будет познакомиться с подводным миром. По задумке дизайнеров, нижнее помещение сферы может напомнить подводную лодку. Здесь же, на нижнем «этаже» планируется обустроить и душевую кабину, пишет napoli1.com.

Что касается электричества, то в океане, конечно, с этим большие проблемы. Но дизайнеры не могли бы оставить человечество без света, поэтому предусмотрели такую конструкцию, которая сможет вырабатывать электричество из воды, ветра и солнца. Только не ясно, придумали ли дизайнеры, как именно это будет происходить, поскольку на фотографиях никакого оборудования не видно. 

В целом тарелка выглядит интересно, но неизвестно, как будут жить в ней люди, страдающие «морской болезнью». И, собственно, про туалет и канализацию тоже ничего не сказано. Есть у изобретения и недостаток – слишком низкая скорость передвижения – максимум 6,5 км/ч.

Тем не менее, Лука Солла и Пьерпаоло Лаццарини разыскивают инвестора, чтобы изготовить хоть один прототип такого аппарата. Учредители неаполитанской компании Jet-Capsule планируют сдавать такое жилье в аренду путешественникам и туристам.

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