Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

Трио восточноевропейских стран, которые были оплотом инвесторов в разгар распродажи активов развивающихся экономик (EM), теперь тоже ощущают на себе ее последствия на фоне нервозности рынков, вызванной планами коалиции популистских партий Италии, констатирует агентство Bloomberg.

Уверенность в экономической устойчивости Польши, Венгрии и Чехии помогала ослабить последствия укрепления доллара для валют развивающихся стран. Однако в понедельник планы Италии по налогово-бюджетной политике, включающие увеличение расходов бюджета вопреки нормам ЕС и списание 300 млрд евро долга перед Европейский Центробанком (ЕЦБ), толкнули валюты этих государств в аутсайдеры рынков EM, отмечает rosbalt.ru.

Экономически эти страны тесно связаны с еврозоной, при этом польский злотый двигался к минимуму сентября по отношению к евро, а венгерский форинт готовился опуститься до минимального уровня почти двух лет.

«Учитывая, что в этом году еврозона пока замедляется, а в Италии объединились две настроенные резко против истеблишмента партии, причин держать активы стран Центральной и Восточной Европе стало меньше», - указал в своем обзоре лондонский стратег Rabobank по валютам развивающихся стран Петр Матыс.

На его взгляд, «путем наименьшего сопротивления» для валют будет ослабление к доллару и евро «на протяжении ближайших недель или, возможно, даже месяцев».

При этом темпы роста ВВП Польши ускорились в I квартале 2018 года до 5,1%, что вдвое превышает показатель Евросоюза за этот период. Рост экономики Венгрии и Чехии превысил 4%, что более чем вдвое выше темпов роста Бразилии и Южно-Африканской Республики.