Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

Вторник, 22 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

Италия нервирует рынки, валюты стран Восточной Европы дрогнули.

Трио восточноевропейских стран, которые были оплотом инвесторов в разгар распродажи активов развивающихся экономик (EM), теперь тоже ощущают на себе ее последствия на фоне нервозности рынков, вызванной планами коалиции популистских партий Италии, констатирует агентство Bloomberg.

Уверенность в экономической устойчивости Польши, Венгрии и Чехии помогала ослабить последствия укрепления доллара для валют развивающихся стран. Однако в понедельник планы Италии по налогово-бюджетной политике, включающие увеличение расходов бюджета вопреки нормам ЕС и списание 300 млрд евро долга перед Европейский Центробанком (ЕЦБ), толкнули валюты этих государств в аутсайдеры рынков EM, отмечает rosbalt.ru.

Экономически эти страны тесно связаны с еврозоной, при этом польский злотый двигался к минимуму сентября по отношению к евро, а венгерский форинт готовился опуститься до минимального уровня почти двух лет.

«Учитывая, что в этом году еврозона пока замедляется, а в Италии объединились две настроенные резко против истеблишмента партии, причин держать активы стран Центральной и Восточной Европе стало меньше», - указал в своем обзоре лондонский стратег Rabobank по валютам развивающихся стран Петр Матыс.

На его взгляд, «путем наименьшего сопротивления» для валют будет ослабление к доллару и евро «на протяжении ближайших недель или, возможно, даже месяцев».

При этом темпы роста ВВП Польши ускорились в I квартале 2018 года до 5,1%, что вдвое превышает показатель Евросоюза за этот период. Рост экономики Венгрии и Чехии превысил 4%, что более чем вдвое выше темпов роста Бразилии и Южно-Африканской Республики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «опасная» профессия

      Случай произошел в районной поликлинике (centro de saúde) Chamusca (округ Сантарень).

      Подробнее

    • Невилль уверенно выиграл этап в Португалии

      Бельгийский гонщик Невилль победил на шестом этапе WRC «Ралли Португалии».

      Подробнее

    • В Испанию пришли дожди

      Около 20 испанских провинций окажутся во власти холодных дождей.

      Подробнее

    • Испанские семьи выбирают для отпуска Андалусию

      Испанские семьи предпочитают проводить летний отпуск в Андалусии и на побережье Средиземного моря.

      Подробнее

    • Итальянские политики обрушили валюты Польши, Венгрии и Чехии‍

      Италия нервирует рынки, валюты стран Восточной Европы дрогнули.

      Подробнее

    • Италия: дерево рухнуло на автобус с туристами во Флоренции

      Более десятка туристов пострадали во Флоренции после падения дерева.

      Подробнее

    • Тадж-Махал внезапно позеленел

      Внешние стены одной из главных достопримечательностей Индии - мавзолея-мечети Тадж-Махал - постепенно становятся зелено-желтыми.

      Подробнее

    • Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

      Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе