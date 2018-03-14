Итальянские школы перестали пускать на занятия непривитых учеников

Среда, 14 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские школы перестали пускать на занятия непривитых учеников

Но закон об обязательной вакцинации, в соответствии с которым это делается, могут отменить.

С понедельника итальянские школы и детские сады начали отсылать домой учащихся и воспитанников в возрасте до шести лет включительно, не прошедших вакцинацию по меньшей мере от десяти заболеваний. Требование об обязательных прививках содержится в законе, принятом в стране в 2017 г. В соответствии с ним родители должны были позаботиться о том, чтобы их дети получили вакцины до 10 марта этого года, пишет zarubejom.ru.

12 марта, как сообщает агентство Ansa, в целом ряде итальянских городов учащиеся не были допущены к занятиям из-за отсутствия справок о прививках. И если в Милане по этой причине не попали на уроки лишь четверо школьников, то, к примеру, в коммуне Эльмас на Сардинии доступа к знаниям лишились около 40 детей.

По данным Ansa, подавляющее большинство тех, кто не исполнил закон, объяснили это собственной забывчивостью. В нескольких случаях родители признались, что не повели детей на вакцинацию из-за боязни побочных эффектов от введения препаратов. Отмечается, что особенно сильное предубеждение в стране существует в отношении комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита (свинки): часть населения убеждена, что ее применение может вызвать у детей аутизм. При этом в прошлом году в Италии было зафиксировано 5 тыс. случаев заболевания корью - второй после Румынии показатель в Европе.

По информации агентства, по всей Италии к 10 марта вакцины не получили примерно 30 тыс. детей. Не исключено, впрочем, что в итоге их родителям исполнять закон все же не придется: представители двух политических сил, наиболее успешно выступивших на парламентских выборах 4 марта - правоцентристы и «Движение пяти звезд» - обещают его отменить.

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