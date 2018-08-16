Итальянские ученые «нарисовали» бактериями портрет Моны Лизы

Четверг, 16 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские ученые «нарисовали» бактериями портрет Моны Лизы

Искусство у итальянцев в крови, даже если они занимаются наукой и изучают микроскопические миры.

Итальянские ученые путем генетических модификаций «нарисовали» бактериями портреты Моны Лизы, Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.

Чтобы бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) послушно двигались в заданном направлении, формируя рисунок, исследователи из университета «Сапиенца» в Риме взяли их движение под контроль, использовав проектор. Таким образом E.coli, словно сканер, воспроизводили изображение, пишет style.rbc.ru.

«Плавающие бактерии, подобно автомобилям в городском движении, накапливаются в тех областях, где снижается их скорость. Контролируя скорость при помощи фотоактивного ретиналь-содержащего белка протеородопсина, мы можем манипулировать плотностью бактерий, просто проецируя различные световые изображения», — рассказали ученые.

Резюмируя свой эксперимент, ученые подчеркивают, что «многие подвижные микроорганизмы реагируют на световые сигналы разнообразной моторикой и таким образом направляют клетки к лучшим условиям для роста и выживания». «Мы показываем, что миллионы бактерий, модифицированных для плавного движения с контролируемой скоростью, могут объединяться в сложные структуры разной плотности только при помощи проектора», — говорится в исследовании.

Эксперименты не ограничатся только портретами, хотя «рисование» миллионами бактерий кишечной палочки в очередной раз доказывает, что наука — это весело. Открытие итальянских ученых в будущем позволит людям контролировать движение больших популяций бактерий точнее, чем это делалось прежде, отмечает DesignBoom. Это пригодится при модернизации микроскопов и при доставке лекарственных веществ точно в очаг заболевания в организме человека.

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