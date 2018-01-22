Итальянские ученые объявили пасту полезной

В исследованиях Мoli-sani и Progetto INHES, опубликованных в журнале Nutrition and Diabetes, в которых приняли участие более 20 тысяч людей, потребление макаронных изделий привело к снижению индекса ожирения, а также помогло бороться с «пивным животом».

Одна из гипотез, объясняющих феномен, заключается в том, что часто те, кто отказывается от макарон, заменяют их менее здоровыми пищевыми продуктами, такими как мясо, колбасы или злаки, содержащие простые сахара, пишет euromag.ru.

Лучше употреблять в пищу макароны из твердых сортов пшеницы и выбирайте легкие соусы, советуют исследователи.