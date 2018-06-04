Итальянские ученые придумали «антираковую» пиццу

Понедельник, 04 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские ученые придумали «антираковую» пиццу

В пицце, которая предотвращает развитие раковых заболеваний, нет ни мяса, ни сыра.

Ученые Национального института исследований рака в Милане разработали рецепт пиццы, защищающей от развития онкологии.

Исследователи назвали свое творение «пицца, которая продлевает жизнь» или «пицца против опухолей».

При приготовлении блюда используются продукты Средиземноморской диеты, как известно, очень полезной для здоровья. В рецепте нет ни мяса, ни сыра, вместо них - помидоры, оливки, брокколи, оливковое масло, перец чили и чеснок. Эта пицца настолько полезна, что ее, по заверениям ученых, можно есть дважды в неделю, передает eg.ru.

Впервые новое блюдо будет представлено на фестивале пиццы в Неаполе на этой неделе, сообщает The Daily Mail.

В прошлом году итальянские ученые обнаружили, что помидоры снижают риск развития рака желудка. Весь секрет - в ликопине - антиоксиданте, который содержится в шкурке томатов.

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