Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

Понедельник, 11 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту.

Корабль принадлежит неправительственной организации Sos Mediterranee, которая занимается спасением беженцев в Средиземном море. На борту судна под флагом Гибралтара находятся 11 детей, 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин, пишет iz.ru.

Итальянский министр предложил принять судно Мальте, заявив, что она является «более безопасным портом». Мальтийские власти, в свою очередь, сослались на то, что Aquarius проводило спасательные операции в ливийском районе, а действия координировались центром в Риме.

По данным сайтов, отслеживающих передвижение морских судов в акватории Средиземного моря, по состоянию на вечер воскресенья, корабль со спасенными мигрантами дрейфовал между побережьем Мальты и Сицилии.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости пересмотреть позицию страны по миграционному вопросу. В связи с этим немецкое ведомство подготовило пакет мер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

      Хорошие новости для автомобилистов.

       

      Подробнее

    • Португалия: «Реал» пытается удержать Роналду

      Мадридский «Реал» предложил нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт, сообщает Cadena Cope.

      Подробнее

    • Испания: замок Хаэна начал принимать посетителей по ночам

      В июне начались ночные экскурсии по замку Святой Каталины в Хаэне.

      Подробнее

    • Испания: в мадридском метро обнаружили мозаику 1920-х годов

      На станции метро Sevilla в Мадриде во время проведения ремонтных работ была обнаружена реклама 1920-х годов, выложенная из керамической плитки.

      Подробнее

    • Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

      Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту.

      Подробнее

    • Италия: Везувий сотрясает множественное землетрясение

      Сейсмографы Везувианской обсерватории в полночь зарегистрировали целый рой подземных толчков.

      Подробнее

    • Цель сборной России на чемпионате мира

      Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

      Подробнее

    • Неизбежность глобальной катастрофы

      Климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе