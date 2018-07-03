Итальянские ювелиры вдохновились Уорхолом

Вторник, 03 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские ювелиры вдохновились Уорхолом

Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил новую ювелирную коллекцию Wild Pop, вдохновленную модой 1980-х годов.

Идея коллекции появилась у креативного директора Bvlgari Лючии Сильвестри после визита в Фонд изящных искуcств Энди Уорхола в Нью-Йорке, где она увидела печатную продукцию Bvlgari - каталоги и письма - в архивах художника. «Мне захотелось придумать что-нибудь на тему этого фантастического диалога между Bvlgari и Энди Уорхолом», - рассказала Сильвестри.

Среди флагманских изделий коллекции - платиновое полужесткое ожерелье Queen of Pop с крупным сапфиром весом в 24,8 карата и камнями меньшего размера, багетными бриллиантами, турмалинами мятного отттенка; линия Supreme Diamond Light из браслета, серег и кольца, дизайн которых напоминает о небоскребах Манхэттена, с бриллиантами огранки «маркиз» и черным ониксом; колье Magnificent Green Ruffles с колумбийским изумрудом весом 34,12 карата; колье и серьги Feast of Flowers: колье с12 замбийскими изумрудами общим весом 45,15 карата и серьги с грушевидными замбийскими изумрудами (4,99 и 5,21 карата). Также в коллекции появились вещи, навеянные поп-музыкой: линии Synthesizer и Pop Mics.

Во время презентации, на которой украшения представил глава группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, модели в драгоценностях (в том числе Джулия Маенза, Пат и Анна Кливленд) фланировали среди мраморных фасадов и статуй исторического стадиона Марми в Риме. Перед гостями, среди которых были послы бренда Bvlgari Ева Грин, Лили Олдридж, Белла Хадид, Джон Кортахарена, Жасмин Сандерс и другие знаменитости, выступили культовая группа 1980-х Duran Duran и ди-джей Грациано делла Неббиа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: козы-пожарные

      Правительственная программа под названием «Козы-пожарные» (cabras sapadoras) является «инновационной» для Португалии.

      Подробнее

    • Гасилин перешел в португальский клуб «Академико»

      Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин подписал контракт с португальским клубом «Академико».

      Подробнее

    • Amazon обещает вдвое больше рабочих мест в Испании в 2018 году

      Amazon собирается создать 1600 новых постоянных рабочих мест в Испании, увеличив, таким образом, штат работников вдвое по сравнению с 2017 годом.

      Подробнее

    • Испания: на фасаде Храма Святого Семейства установили крест

      На фасаде Страстей Христовых в Храме Святого Семейства в Барселоне появился массивный крест из камня.

      Подробнее

    • Италия: концерт в РЦНК

      День любви, семьи и верности в РЦНК.

      Подробнее

    • Итальянские ювелиры вдохновились Уорхолом

      Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari представил новую ювелирную коллекцию Wild Pop, вдохновленную модой 1980-х годов.

      Подробнее

    • Найден неожиданный виновник глобальной катастрофы

      Группа ученых выяснила, что первые многоклеточные организмы оказались виновны в глобальном потеплении, которое произошло около 500 миллионов лет назад.

      Подробнее

    • Упавший в воду мужчина сутки плавал в океане и чудом спасся

      Сотрудник круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line упал за борт и был замечен в океане персоналом судна компании Carnival Cruise Line спустя сутки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda