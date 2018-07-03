Итальянские ювелиры вдохновились Уорхолом

Идея коллекции появилась у креативного директора Bvlgari Лючии Сильвестри после визита в Фонд изящных искуcств Энди Уорхола в Нью-Йорке, где она увидела печатную продукцию Bvlgari - каталоги и письма - в архивах художника. «Мне захотелось придумать что-нибудь на тему этого фантастического диалога между Bvlgari и Энди Уорхолом», - рассказала Сильвестри.

Среди флагманских изделий коллекции - платиновое полужесткое ожерелье Queen of Pop с крупным сапфиром весом в 24,8 карата и камнями меньшего размера, багетными бриллиантами, турмалинами мятного отттенка; линия Supreme Diamond Light из браслета, серег и кольца, дизайн которых напоминает о небоскребах Манхэттена, с бриллиантами огранки «маркиз» и черным ониксом; колье Magnificent Green Ruffles с колумбийским изумрудом весом 34,12 карата; колье и серьги Feast of Flowers: колье с12 замбийскими изумрудами общим весом 45,15 карата и серьги с грушевидными замбийскими изумрудами (4,99 и 5,21 карата). Также в коллекции появились вещи, навеянные поп-музыкой: линии Synthesizer и Pop Mics.

Во время презентации, на которой украшения представил глава группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен, модели в драгоценностях (в том числе Джулия Маенза, Пат и Анна Кливленд) фланировали среди мраморных фасадов и статуй исторического стадиона Марми в Риме. Перед гостями, среди которых были послы бренда Bvlgari Ева Грин, Лили Олдридж, Белла Хадид, Джон Кортахарена, Жасмин Сандерс и другие знаменитости, выступили культовая группа 1980-х Duran Duran и ди-джей Грациано делла Неббиа.