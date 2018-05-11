Итальянские женщины все дальше откладывают рождение первенца

Пятница, 11 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянские женщины все дальше откладывают рождение первенца

В Италии женщины откладывают рождение детей на все более дальний срок, отказываясь от радостей материнства из-за карьеры.

Статистика показывает постоянное снижение рождаемости. Сегодня средняя итальянская женщина решается родить первенца в 31 год, возглавляя европейский рейтинг по возрастному критерию.

Средний же показатель количества детей на одну женщину выражается цифрой 1,34, что показывает уже девятое снижение уровня рождаемости в стране с 2008 года. Этот показатель колеблется по регионам, пишет napoli1.com.

Так, «легче» всего стать мамой в провинции Больцано и Тренто, за ними следуют Валле-Д'Аоста, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Пьемонт. Рейтинг «счастливых мам» замыкает Юг, причем регион Кампания находится в самом хвосте после Сицилии, Калабрии, Апулии, Базиликаты.

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