Итальянские зоозащитники рассказали о грубом обращении с рыбой‍

Итальянская организация Essere Animali, ведущая борьбу за права животных, обнародовала кадры, тайно снятые на одной из итальянских рыбных ферм. Видеоролик демонстрирует, как рыбу вылавливают тесной рыболовной сетью прежде чем сбросить в пластиковые контейнеры, после чего засыпают льдом.

Животных оставляют медленно задыхаться, оставшихся в живых особей убивают с помощью металлических дубинок. Рыба, не попавшая в контейнер, остается на земле, где беспомощно бьется до смерти. О неэтичных способах убоя на рыбных фермах рассказывает газета The Guardian.

Видеокадры, снятые в 2017 и 2018 годах, представляют собой первые попытки Essere Animali исследовать промышленные рыбные фермы в Европе. В ролике фигурируют морские лещи, морские окунь и форель. Рыбу выращивают в тесных садках, в одном таком устройстве может в течение 18 месяцев содержаться от 100 тыс. до 300 тыс. особей. Из живой рыбы выжимают икру вручную, из-за чего, по мнению активистов, животные испытывают сильный стресс, пишет ТАСС.

"Ни один закон, ни один регламент ЕС не защищает рыбу. Проведя всю жизнь в переполненной клетке, каждый год сотни миллионов существ медленно и мучительно умирают, – говорит Клаудио Помо, соучредитель Essere Animali. – Ученые обнаружили, что рыба чувствует боль. Большинство европейских граждан согласны, что наступило время, когда нужно дать им хотя бы базовые права, которые есть у наземных животных".

Существующие законы ЕС гласят, что животные перед убоем должны быть "избавлены от любой предотвратимой боли, стресса или страдания", однако по отношению к рыбе эти регламенты практически не применяются. В прошлом году ЕС рекомендовало использовать электрошоковые устройства, чтобы свести к минимуму мучения рыбы перед умерщвлением. В докладе Еврокомиссии 2018 года указывалось на то, что деятельность в нескольких европейских странах не соответствует Кодексу здоровья водных животных, однако документ рекомендовал лишь добровольные реформы в отрасли.

"Мы несколько раз просили о регулировании, но Еврокомиссия лишь написала отчет, не приняв никаких мер. Животные не в приоритете, особенно, если речь идет о рыбах. Коммерческие интересы имеют куда более высокую степень важности", – заявила Аня Хазекамп, депутат Европарламента от Голландии, член межпарламентской группы по вопросам благосостояния животных.

Умерщвленная рыба из видео была отправлена в крупнейшие супермаркеты Италии. Как пообещал Помо, против продавцов организуют петиционную кампанию и, возможно, уличные протесты.

Как напоминает The Guardian, с 1960-х годов мировое производство рыбы более чем удвоилось, половина получаемого объема приходится на аквакультуру. По данным Института мировых ресурсов, для удовлетворения прогнозируемого глобального спроса к середине столетия эта цифра должна вновь удвоиться. Италия производит 185 тыс. т рыбы в год – это 12% от общего улова в Европе.