Итальянский аферист 40 лет не платил по счетам
Итальянец Альберто Кьяпатти совершал покупки и жил в дорогих отелях бесплатно, выдавая себя за политика.
Житель Милана Альберто Кьяпатти выдавал себя за политика из партии «Лига Севера» и не платил по счетам. Каждый раз, приобретая что-то в магазине, он обещал, что заплатит позже.
Как пишет euromag.ru, однажды Кьяпатти приобрел сладости на сумму более трех тысяч евро.
Сейчас дело «политика» слушается в суде Милана.
Напомним, в июне прошлого года был разоблачен лжепринц Черногории. Гастрокритик Стефан Чернетич посещал светские рауты и даже пожаловал титул Памеле Андерсон.
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