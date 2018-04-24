Итальянский аферист 40 лет не платил по счетам

Вторник, 24 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский аферист 40 лет не платил по счетам

Итальянец Альберто Кьяпатти совершал покупки и жил в дорогих отелях бесплатно, выдавая себя за политика.

Житель Милана Альберто Кьяпатти выдавал себя за политика из партии «Лига Севера» и не платил по счетам. Каждый раз, приобретая что-то в магазине, он обещал, что заплатит позже.

Как пишет euromag.ru, однажды Кьяпатти приобрел сладости на сумму более трех тысяч евро.

Сейчас дело «политика» слушается в суде Милана.

Напомним, в июне прошлого года был разоблачен лжепринц Черногории. Гастрокритик Стефан Чернетич посещал светские рауты и даже пожаловал титул Памеле Андерсон.

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