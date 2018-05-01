Итальянский архитектор построил дом площадью 9 квадратных метров

Архитектор Леонардо Ди Чиара нашел решение всех этих проблем: он живет в квартире на колесах, и все его жилое пространство составляет всего девять метров квадратных. Такое движение по созданию крошечного жилья хорошо развито в США и некоторых европейских странах, например, в Германии, и архитектор считает, что скоро оно придет и в Италию.

Ди Чиара утверждает, что большое число его сверстников предпочитает путешествовать и жить за границей, намеренно отказываясь от семейных традиций. Крошечные дома, считает он, предлагают ту самую свободу, которой жаждет его поколение.

«Мне 27 лет и у меня нет друзей, которые купили дом. На самом деле, только немногие из моего окружения имеют машину. Все больше людей предпочитает путешествовать и знакомиться с другими культурами. Я даже знаю людей, которые отказались от стабильной работы и высокой зарплаты в Италии, чтобы иметь больше свободы», - говорит он.

Итальянец был с детства очарован возможностями небольших помещений. У него была аллергия на пыль, и нужно было маленькое пространство, которое можно было легко убирать. Так ему досталась самая маленькая комнатка в родительском доме.

Изучив архитектуру в Болонье, Ди Чиара мечтал купить квартиру на лофте, чтобы основать дом на одной из ярких крыш северного города. Но кроме этого, он мечтал путешествовать и знакомиться с культурой разных стран. Поэтому когда услышал о глобальном обществе архитекторов, работающих в компактных пространствах, поставил себе цель купить трейлер, пишет napoli1.com.

Дом Ди Чиары отличается от многих ультракомпактных жилых помещений. Во-первых, его ограниченное пространство можно использовать разными способами, например, убрать кровать, разложить ее или превратить в стол и стулья на четверых человек. Во-вторых, его трейлер предназначен для городской жизни, в отличие от большинства мобильных домов, поскольку не имеет окон по сторонам, что позволяет останавливаться между зданиями а, возможно, в будущем стать частью целого сообщества крошечных домов.

Итальянец видит такие дома как возможное решение жилищного кризиса во многих крупных городах. В настоящий момент у такого образа жизни есть только одна проблема - законодательство. В Германии и Италии вы не можете официально быть резидентом, если живете в крошечном доме, а это означает отсутствие доступа к здравоохранению и другим услугам. Но Ди Чиара надеется изменить и это. Так он обратился к одному из советников Милана с просьбой облегчить жизнь людям, живущим в таких домах.

«Это больше, чем кемпинг. Это настоящий образ жизни», - уверяет он.