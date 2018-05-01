Итальянский архитектор построил дом площадью 9 квадратных метров

Вторник, 01 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский архитектор построил дом площадью 9 квадратных метров

Поиск жилья в Италии - это головная боль, борьба с мошенниками и конечно, высокая стоимость покупки или аренды в городе.

Архитектор Леонардо Ди Чиара нашел решение всех этих проблем: он живет в квартире на колесах, и все его жилое пространство составляет всего девять метров квадратных. Такое движение по созданию крошечного жилья хорошо развито в США и некоторых европейских странах, например, в Германии, и архитектор считает, что скоро оно придет и в Италию. 

Ди Чиара утверждает, что большое число его сверстников предпочитает путешествовать и жить за границей, намеренно отказываясь от семейных традиций. Крошечные дома, считает он, предлагают ту самую свободу, которой жаждет его поколение.

«Мне 27 лет и у меня нет друзей, которые купили дом. На самом деле, только немногие из моего окружения имеют машину. Все больше людей предпочитает путешествовать и знакомиться с другими культурами. Я даже знаю людей, которые отказались от стабильной работы и высокой зарплаты в Италии, чтобы иметь больше свободы», - говорит он. 

Итальянец был с детства очарован возможностями небольших помещений. У него была аллергия на пыль, и нужно было маленькое пространство, которое можно было легко убирать. Так ему досталась самая маленькая комнатка в родительском доме. 

Изучив архитектуру в Болонье, Ди Чиара мечтал купить квартиру на лофте, чтобы основать дом на одной из ярких крыш северного города. Но кроме этого, он мечтал путешествовать и знакомиться с культурой разных стран. Поэтому когда услышал о глобальном обществе архитекторов, работающих в компактных пространствах, поставил себе цель купить трейлер, пишет napoli1.com.

Дом Ди Чиары отличается от многих ультракомпактных жилых помещений. Во-первых, его ограниченное пространство можно использовать разными способами, например, убрать кровать, разложить ее или превратить в стол и стулья на четверых человек. Во-вторых, его трейлер предназначен для городской жизни, в отличие от большинства мобильных домов, поскольку не имеет окон по сторонам, что позволяет останавливаться между зданиями а, возможно, в будущем стать частью целого сообщества крошечных домов. 

Итальянец видит такие дома как возможное решение жилищного кризиса во многих крупных городах.  В настоящий момент у такого образа жизни есть только одна проблема - законодательство. В Германии и Италии вы не можете официально быть резидентом, если живете в крошечном доме, а это означает отсутствие доступа к здравоохранению и другим услугам. Но Ди Чиара надеется изменить и это. Так он обратился к одному из советников Милана с просьбой облегчить жизнь людям, живущим в таких домах. 

«Это больше, чем кемпинг. Это настоящий образ жизни», - уверяет он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Юлия Самойлова отправилась в Португалию

      Представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова отправилась в Португалию, где в ближайшее время начнутся репетиции перед конкурсом.

      Подробнее

    • Португалия: Праздник Господа Иисуса Христа

      На острове Сан-Мигел, на Азорах, обязательно побывайте на празднике в честь Господа Иисуса Христа.

      Подробнее

    • Испания - в числе антилидеров ЕС по женской занятости

      Несмотря на рекордные показатели по занятости среди женщин в Испании, страна отстает от других стран Европы.

      Подробнее

    • Испанцы переезжают раз в 14 лет

      По статистике за 2017 год, испанцы в среднем меняют жилье раз в 5123 дня, или 14 лет и 13 дней.

      Подробнее

    • Италия: Неаполь объявил о 150 вакансиях

      На сайте Муниципалитета Неаполя опубликовано уведомление о приеме на работу 150 человек, которым предстоит пройти предварительные экзамены.

      Подробнее

    • Итальянский архитектор построил дом площадью 9 квадратных метров

      Поиск жилья в Италии - это головная боль, борьба с мошенниками и конечно, высокая стоимость покупки или аренды в городе.

      Подробнее

    • Ученый собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии

      Старейший ученый Австралии собирается в Швейцарию на процедуру эвтаназии.

      Подробнее

    • В семье Диброва произошло несчастье

      Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас телеведущий.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!