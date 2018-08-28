Итальянский архитектор предложил проект нового моста в Генуе

Итальянский архитектор Ренцо Пьяно предложил примерный проект нового автомобильного моста в Генуе взамен того, что обвалился и будет полностью демонтирован в ближайшее время. Как сообщает во вторник агентство ANSA, архитектор встретился с губернатором области Лигурия, которому передал пластиковую модель эстакады.

"В момент трагедии я был в Женеве, но с того момента не могу думать ни о чем другом", - признался архитектор, автор Центра Помпиду в Париже и одного из самых высоких небоскребов в Нью-Йорке (Нью-Йорк Таймс билдинг). Пьяно, обладатель премий, включая Притцкеровскую, является уроженцем Генуи, пишет ТАСС.

14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и 3 грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека. Правительство объявило, что оставшаяся часть эстакады протяженностью около одного километра и приподнятая на высоту 90 метров, будет разобрана, а на ее месте построена новая.

Как заявил во вторник в эфире радиопрограммы Radio anch'io министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли, финансирование восстановления моста должна взять на себя обслуживающая автодорожную сеть Италии частная компания Autostrade per l'Italia. Непосредственно осуществлять работы будет контролируемая государством компания. Не уточняется, в какую сумму обойдутся эти работы. Старый мост, аналоги которого есть в других районах Италии, был построен в 1960-х годах по проекту архитектора Риккардо Моранди, чьим именем его часто называли.

Ренцо Пьяно, назначенный в 2013 году пожизненным сенатором, принимает активное участие в восстановлении пострадавших от природных катаклизмов зон Италии. В частности, он выступил автором проекта аудиториума в Аквиле, разрушенной землетрясением в 2009 году. Предыдущий премьер-министр Маттео Ренци собирался привлечь Пьяно для разработки специального проекта "новых городов" в центральной Италии, пострадавшей от серии сильных подземных толчков в 2016 году.