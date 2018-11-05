Итальянский боксер умер после боя в Таиланде

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский боксер умер после боя в Таиланде

Итальянский боксер Дагио скончался после проигрыша нокаутом в Таиланде.

Итальянский боксер Кристиан Дагио скончался от травм головы, полученных во время проигранного нокаутом поединка с тайцем Доном Паруеангом. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

26 октября в Рангсите (Таиланд) состоялся бой за вакантный титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг между 49-летним Дагио и Паруеангом. Победу одержал таец, отправив соперника в нокаут в 12-м раунде. Отмечается, что к 12-му раунду на судейских карточках по очкам выигрывал итальянец.

В 12-м раунде Паруеанг нанес Дагио несколько сильных ударов по голове, в результате чего итальянец упал на настил ринга. Дагио сумел быстро подняться на ноги, но после очередной серии пропущенных ударов в голову был отправлен в нокаут. Судья немедленно вызвал медиков на ринге, но боксер уже потерял сознание, пишет ТАСС.

Итальянец был доставлен в больницу. Он провел несколько дней в коме с серьезным повреждением мозга, после чего скончался, не приходя в сознание.

"Он умер, как хотел умереть, - заявил брат Дагио. - Я не жалею об этом, потому что мой брат был таким человеком, он хотел драться до 80 лет. Боксерский ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион".

Дагио уже в течение долгого времени жил и выступал в Таиланде. Большую часть спортивной карьеры он провел в тайском боксе, где в 189 поединках одержал 145 побед. Также он выступал в смешанных единоборствах (ММА), где в пяти боях одержал три победы. Бой против Паруанга стал для него 11-м на боксерском ринге и первым, в котором он проиграл.

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