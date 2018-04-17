Итальянский чиновник получил письмо с угрозами

Вторник, 17 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский чиновник получил письмо с угрозами

Чиновник из итальянского городка Аквавива-делле-Фонте на юге страны получил анонимное письмо с угрозами на древнегреческом языке.

Письмо представляет собой рукописный фрагмент из трагедии Эсхила «Агамемнон», в котором провидица Кассандра пророчествует «жалкую долю» или, в другом переводе, «горькую страсть смерти» сыну греческого царя Агамемнона Парису.

Это же имя носит сын Эустачо Бусто, который в правительстве городка в провинции Бари занимается вопросами коммунального хозяйства.

В 2015 году Бусто запустил коррупционный скандал, который привел к процессу над десятком чиновников, в том числе над мэром соседнего города Альтамура. Тогда чиновник отказался от взятки в 5 тысяч евро за помощь в получении подряда на ремонт местного театра, а затем обратился в полицию, пишет РИА Новости.

Нынешние угрозы могут быть связаны с участием борца с мздоимством в новом коррупционном процессе, который должен начаться уже в среду. По словам Бусто, цитаты из Эсхила не изменят его намерений дать показания в отношении обвиняемых.

Письмо, написанное аккуратным печатным шрифтом, попало к Бусто в белом конверте без подписей. Он отнес его к карабинерам, которые запустили расследование и отправили документ на каллиграфическую экспертизу.

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