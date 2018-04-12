Итальянский дебют «Часовых мастеров»

Четверг, 12 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский дебют «Часовых мастеров»

Дебют выставки «Часовые мастера - магистры художественного служения» (Watchmakers - TheMastersofArtHorology) состоялся в Риме.

Она организована художественной галереей ExtraMAXIMA, специализирующейся на современном искусстве. Она также занимается арт-посредничеством и некоторыми из самых важных итальянских коллекций произведений искусства. Владелец и куратор Maxima, Клаудио Проиетти, будучи убежденным сторонником талантливых независимых художников, также является коллекционером часов, и именно эта страсть заставила его задуматься о выставке с целью представить мастеров часовщиков, настоящих современных художников, абсолютных талантов в создании «запястных» произведений искусства.

 Это событие собрало исключительные образцы часового дела, сделанные 12 независимыми ремесленниками со всего мира: Хаджиме Асаока, Кристоф Кларет, Людовик Баллуард, Де Бетьюн, Филипп Дюфур, Лоран Ферри, Ромен Готье, Вианни Холтер, Кристиан Клингс, Джин Даниэль Николас, Роджер У. Смит и Кари Вотилайнен. Хаджиме Асаока, Кристоф Кларет, Людовик Баллуард и Кари Вотилайнен лично приехали на открытие выставки.

Также на выставке были представлены Anniversary by George Daniels -последние часы, сделанные покойным Джорджем Дэниелсом, которого многие считают отцом современного независимого часового дела и который непосредственно повлиял на работу многих других художников.

 Выставка организована в сотрудничестве с известным ведущим аукционным домом в области высококачественных часов Phillips - в партнерстве с BacsandRusso - лидером в поиске самых редких старинных произведений в мире, независимо от даты изготовления.

 Филлипс считает своей задачей обязанность поддерживать этих часовщиков, символ чрезвычайно важного и в то же время очень хрупкого сообщества ремесленников, которые неустанно трудятся, чтобы защитить свое искусство. Совсем не случайно, что многие из их творений ранее присутствовали на аукционах Филлипса, поскольку они уже пользуются большим спросом за качество и красоту.

Поэтому галерея Maxima и Phillips в ассоциации с Bacs & Russo гордятся тем, что могут поделиться с аудиторией удовольствием восхищаться этими прекрасными часами.

Задуманная как передвижная выставка, после дебюта в Риме Wathmakers отправится в Нью-Йорк, Гонконг и, наконец, в Лондон в штаб-квартиру Phillips на площади Беркли с 19 по 26 июня.

 По случаю выставки «Часовые мастера - магистры художественного служения» был опубликован 252-страничный журнальный каталог, изданный ACCArtBook, с фотографиями Гая Лукаса де Песлуана и пояснениями известного журналиста Николаса Фоулкса.

Ирина Раскина

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