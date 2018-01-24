Tакже он сообщил, что не торопится с принятием решения относительно своей будущей деятельности, пишет championat.com.

«Итальянский футбол нуждается в перезагрузке и изменениях. На это потребуется время, но после неудачного отборочного турнира ЧМ-2018 начинать нужно уже сейчас. Эта неудача должна послужить толчком для развития итальянского футбола, которые должен стать еще сильнее. Что касается моего будущего, то я только завершил карьеру. Мне потребуется немного времени, чтобы восстановиться и понять, чем я хочу заниматься дальше. Торопиться с этим я не буду», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.