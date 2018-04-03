Итальянский футболист бросил спорт ради порно

Футболист уже прошел отбор в Будапеште на роль в порнофильме.

24-летний итальянский футболист Давиде Йовинелла объявил об уходе из большого спорта. Экс-защитник «Помильяно» решил зарабатывать больше денег и заняться актерской карьерой, а сниматься он будет в порнофильмах. Йовинелла рассказал, что уже попробовал силы в кастинге на одну из ролей в Будапеште. Там его соперниками стали три тысячи человек, но спортсмен успешно прошел отбор. Экс-футболист уже придумал себе имя, под которым будет сниматься в порнокартинах - Давиде Монтана, пишет vladtime.ru.

Йовинелла рассказал, что его талант разглядел деятель порноиндустрии Рокко Сиффреди, который даже предложил ему роль в своем фильме. Сиффреди посоветовал «младшему коллеге» для начала «привыкнуть к среде в Будапеште».