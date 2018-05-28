Итальянский футболист застрелил свою девушку

Как сообщают местные СМИ, они были обнаружены мертвыми. Причиной трагедии стало желание спортсмена возобновить отношения с девушкой накануне своего дня рождения. Он приехал к ней в гости в город Прато, однако она ответила отказом на его предложение.

Судя по всему, он заранее был готов к такому исходу и намеревался решить вопрос радикально. Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию, однако к моменту приезда сотрудников органов правопорядка девушка уже была мертва, пишет napoli1.com.

Дзини положил тело в свою машину и уехал с места происшествия. Отъехав на некоторое расстояние, он остановился и покончил с собой. Их тела были обнаружены в автомобиле.