Итальянский город Дерута и Гжель стали побратимами

Вторник, 09 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский город Дерута и Гжель стали побратимами

Прославленный центр росписи по майолике Дерута в итальянской области Умбрия и российская царица бело-голубого фарфора Гжель заключили соглашение о побратимстве.

В минувшие выходные договор подписали мэр Деруты Микеле Тоньяччини и глава сельского поселения Гжельское Галина Голинкова.

На торжественной церемонии в муниципалитете Деруты выступили также председатель Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента Италии Марта Гранде, руководитель представительства Россотрудничества в Италии Олег Осипов, председатель ассоциации соотечественников «Россия в Умбрии» Лариса Гаврилова.

Идея о побратимстве Гжели и Деруты – двух прославленных центров народного творчества – родилась весной 2018 года, и менее чем за полгода руководители двух муниципалитетов урегулировали все формальности. Результат – делегация Гжели увозит в Россию расписное умбрийское блюдо с символами взаимной дружбы, а музей Деруты пополнился фарфоровыми статуэтками из России. В 2019 году ожидается ответный визит М.Тоньяччини в Гжель.

Представительство Россотрудничества способствует установлению дружеских связей между регионами двух стран. В последнее время благодаря посредничеству Российского центра науки и культуры в Риме были заключены договоры о побратимстве между Обнинском и Фраскати (два города с богатой «ядерной» биографией), Гжелью и Дерутой (народные промыслы). Готовится подписание аналогичного соглашения между Волгоградом и Ортоной (общие страницы истории Второй Мировой войны). На очереди – приморские климатические курорты Сестрорецк и Гаэта.

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