Итальянский Gucci проиграл грузинскому конкуренту

Четверг, 24 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский Gucci проиграл грузинскому конкуренту

Модный дом Balenciaga обошел Gucci и стал самым быстрорастущим брендом французского холдинга Kering.

В январе Kering объявил о решении ориентироваться исключительно на производство продукции класса люкс. Однако согласно исследованию, проведенному агентством, своему росту компания в значительной мере обязана молодому поколению, на которое приходится 60 процентов всех продаж конгломерата.

Тогда креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия сконцентрировался на выпуске одежды в уличном стиле, и она обеспечила фирме 100-процентный прирост прибыли.

На данный момент Balenciaga нацелен на достижение годового показателя прибыли равного 1,18 миллиарда долларов США.

Демна Гвасалия - дизайнер грузинского происхождения - получил должность креативного директора Balenciaga в 2015 году.

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