Итальянский художник «нарисовал» Кубок мира на поле‍

Итальянский художник Дарио Гамбарин при помощи трактора и плуга создал на поле под Вероной изображение гигантского Кубка мира по футболу, который в воскресенье выиграла сборная Франции, и сопроводил изображение надписью на кириллице "Россия", где и проводился турнир, пишет РИА Новости.

"Несмотря на то, что в этом мировом первенстве национальная команда Италии участия не принимала, я решил воздать должное сборной Франции, которая заслуженно выиграла мундиаль", - заявил художник.

По его словам, площадь изображения достигает 25 тысяч квадратных метров. Как заявил Гамбарин РИА Новости, на работу у него ушло около шести часов.

"Главной проблемой стала жара. У нас было +36, и плюс я находился внутри трактора, так что приходилось несколько раз прерывать работу. Всего я выпил где-то четыре литра воды", - сказал мастер.

Он рассказал, что начал работу еще утром в воскресенье, однако прервался на матч. Надпись "Франция" он вписал в контуры кубка еще во время игры при счете 4:1 в пользу французской сборной. При этом Гамбарин признался, что "всем сердцем" болел за Хорватию.

В июле прошлого года итальянец нарисовал на поле портрет президента России Владимира Путина. Российский лидер пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года. Еще одной работой художника стал двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью "Опасность" на английском языке.

Дарио Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству "рисовать" огромные портреты мировых лидеров и символические послания на тему значимых глобальных событий. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости. В своей работе мастер направления land-art не использует ничего помимо трактора и плуга, лишь расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.