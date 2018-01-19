Итальянский клуб «Виченца» объявлен банкротом
Клуб итальянской серии Б «Виченца» объявлен банкротом.
Игроки команды не получали зарплату с сентября и в последние недели приняли участие в нескольких забастовках.
Контроль над клубом перейдет к управляющему банкротством, который попытается вернуть как можно больше денег кредиторам.
«Виченца» будет исключена из серии Б и до начала следующего сезона заинтересованные лица смогут сформировать новый клуб, пишет footballtop.ru.
«Виченца» стала вторым клубом, который обанкротится в Италии за последние два месяца. В ноябре банкротом была признана «Модена».