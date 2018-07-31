Итальянский корабль подобрал мигрантов и вернул их в Ливию

Вторник, 31 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский корабль подобрал мигрантов и вернул их в Ливию

Подобный случай стал первым в истории европейского миграционного кризиса.

Итальянский корабль Asso 28, работающий у нефтяной платформы в Средиземном море, взял на борт 108 мигрантов, намеревавшихся попасть в Италию, и вернул их туда, откуда они прибыли — в Ливию, сообщает La Repubblica во вторник, 31 июля. Подобный случай произошел впервые, пишет regnum.ru.

Новое правительство Италии, пришедшее к власти после мартовских парламентских выборов, выступает за ограничение нелегальной миграции — в частности, по распоряжению главы МВД Маттео Сальвини закрыты порты для перевозящих мигрантов кораблей иностранных неправительственных организаций.

Действия правительства вызывают критику со стороны оппозиции. В частности, La Repubblica, самая влиятельная газета страны, не симпатизирующая своему правительству, назвала действия моряков Asso 28 «беспрецедентным фактом нарушения международного законодательства, которое обеспечивает право на убежище и не признает Ливию в качестве безопасной гавани».

Сальвинии, комментируя другие новости, связанные с нелегальной миграцией, а именно работу служб береговой охраны Ливии, которые за несколько последних часов подобрали в море и вернули в Триполи более 600 мигрантов, отметил: «Неправительственные организации протестуют, а нелегальные перевозчики теряют свои доходы? Вот и прекрасно: мы продолжим в том же духе».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалец Роналду проведет первую тренировку в "Ювентусе"

      Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл на базу клуба и во вторник проведет первую тренировку в составе новой команды.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 729. Август 2018 г.

      Подробнее

    • Испанцы избегают популярных туристических направлений

      76,4% испанцев предпочитают во время отпуска отправляться в места, где мало туристов.

      Подробнее

    • В 2019 году в Испании и мире подорожают отели и авиабилеты

      Динамика роста мировой экономики и повышение цен на нефть спровоцируют в 2019 году повышение цен в гостиничном секторе на 3,7% и секторе авиаперелетов на 2,6%.

      Подробнее

    • Итальянский корабль подобрал мигрантов и вернул их в Ливию

      Подобный случай стал первым в истории европейского миграционного кризиса.

      Подробнее

    • В Италии предлагают работу мечты любителям шоколада

      Известная итальянская компания Ferrero впервые в истории ищет дегустаторов шоколадной пасты «Нутелла» без опыта работы.

      Подробнее

    • Фото в соцсетях помогло опознать умершего богача

      Пропавшего французского лыжника Анри Ле Масне (Henri Le Masne) опознали спустя 64 года благодаря записи в Facebook.

      Подробнее

    • Бездомный счастливчик

      Бездомный вышел на улицу в поисках работы и получил сотни предложений.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda