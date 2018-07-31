Итальянский корабль подобрал мигрантов и вернул их в Ливию

Итальянский корабль Asso 28, работающий у нефтяной платформы в Средиземном море, взял на борт 108 мигрантов, намеревавшихся попасть в Италию, и вернул их туда, откуда они прибыли — в Ливию, сообщает La Repubblica во вторник, 31 июля. Подобный случай произошел впервые, пишет regnum.ru.

Новое правительство Италии, пришедшее к власти после мартовских парламентских выборов, выступает за ограничение нелегальной миграции — в частности, по распоряжению главы МВД Маттео Сальвини закрыты порты для перевозящих мигрантов кораблей иностранных неправительственных организаций.

Действия правительства вызывают критику со стороны оппозиции. В частности, La Repubblica, самая влиятельная газета страны, не симпатизирующая своему правительству, назвала действия моряков Asso 28 «беспрецедентным фактом нарушения международного законодательства, которое обеспечивает право на убежище и не признает Ливию в качестве безопасной гавани».

Сальвинии, комментируя другие новости, связанные с нелегальной миграцией, а именно работу служб береговой охраны Ливии, которые за несколько последних часов подобрали в море и вернули в Триполи более 600 мигрантов, отметил: «Неправительственные организации протестуют, а нелегальные перевозчики теряют свои доходы? Вот и прекрасно: мы продолжим в том же духе».