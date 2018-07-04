Итальянский кот стал знаменитостью, попав на Google Maps
На панорамные снимки Google Street в Риме в объектив камеры попал кот со странным выражением морды.
Кота обнаружил один из пользователей портала Reddit, пишет regnum.ru.
Фотоснимок тут же привлек внимание других пользователей и стремительно разошелся по интернету. Отмечается, что снимок сделан на римской площади Торре-Арджентина, где помимо античных руин находится приют для кошек. А в 44 году до н.э. на этом месте был убит заговорщиками Гай Юлий Цезарь.
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