Итальянский политик предлагает выбирать в парламент по жребию

Четверг, 28 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский политик предлагает выбирать в парламент по жребию

Основатель «Движения 5 звезд» выступил с новой эксцентричной инициативой.

Основатель «Движения 5 звезд», бывший комический актер Беппе Грилло предлагает радикально изменить систему формирования верхней палаты парламента Италии - Сената, сообщает Rainews в четверг, 28 июня.

Прежде всего Грилло предлагает не проводить никаких политических выборов и вместо этого избирать членов Сената по жребию. При этом предполагается ввести нормативы: 50% женщин, определенные доли молодых и зрелых, богатых и бедных граждан и т.д., пишет regnum.ru.

Такая система формирования парламента сделает его настоящим «микрокосмом общества», по-настоящему репрезентативным органом, отметил политик.

Грилло согласен с тем, что предложение на первый взгляд может показаться абсурдным, но считает, что оно достойно обдумывания. Политик сослался на Рене Декарта и его фразу о том, что для настоящего познания истины требуется хоть раз в жизни усомниться во всем.

Беппе Грилло долгое время воспринимался исключительно в качестве эксцентрика от политики, но это не помешало созданному им «Движению 5 звезд» вместе с «Лигой» в марте 2018 года выиграть с консервативными и антибрюссельскими лозунгами национальные парламентские выборы и сформировать коалиционное правительство.

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