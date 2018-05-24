Итальянский регион установил рекорд по выпечке пиццы

В Кампании работают более 9 тысяч пиццерий, 12% от общего числа по Италии, в которых ежедневно выпекают 1,1 миллиона пицц. Каждый день пиццайоло Италии пекут восемь миллионов пицц, сообщает ассоциация Cna Agroalimentare.

В Италии насчитывается 126 887 компаний, которые продают пиццу.

В рейтинге, учитывающем число пиццерий на число резидентов, Кампания далеко не первая (одна пиццерия на 335 жителей). На первых строчках рейтинга - Абруццо (одна пиццерия на 267 жителей), Сардиния (273), Калабрия (285) и Молизе (307).

Средняя стоимость пиццы в Италии для клиента пиццерии составляет от пяти до семи евро, при этом только в 4% пиццерий Италии пиццы стандартного размера стоят менее пяти евро, пишет euromag.ru.