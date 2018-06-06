Итальянский сенат выразил доверие правительству Конте

Среда, 06 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский сенат выразил доверие правительству Конте

Выразит ли доверие нижняя палата парламента - еще неизвестно.

Сенат Италии (верхняя палата парламента) по итогам голосования выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, сообщает агентство ANSA.

За доверие правительству высказался 171 сенатор, 117 проголосовало против, 25 воздержались. Аналогичная процедура голосования пройдет и в палате депутатов Италии (нижняя палата парламента), пишет regnum.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство устранит «старые привилегии и заржавевшую власть», в ответ на обвинения в популизме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: радары в июне

      Каждый водитель желает знать, где расположены радары.

      Подробнее

    • Болельщики Спортинга вышли с протестом

      Похоже, Бруно Де Карвальо еще недолго будет президентом лиссабонского Спортинга.

      Подробнее

    • Основу питания футболистов сборной Испании составляют салаты

      За два дня до приезда сборной Испании в Краснодар, намеченного на четверг, в Россию прибыла команда поваров «красной фурии» под руководством Хавьера Арбису.

      Подробнее

    • В мае в Испании улучшились показатели занятости

      Май завершился рекордным ростом числа трудоустроенных жителей Испании, которых стало больше на 237,2 тысячи человек.

      Подробнее

    • Итальянский сенат выразил доверие правительству Конте

      Выразит ли доверие нижняя палата парламента - еще неизвестно.

      Подробнее

    • Италия: во Флорентийский собор вернулось солнце

      Флорентийский собор приглашает увидеть уникальное зрелище.

      Подробнее

    • Пилоты посадили самолет с разбитым носом

      Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части.

      Подробнее

    • Неожиданная польза кофе

      Американские ученые из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе