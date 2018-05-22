Итальянский скульптор сделает Fiat 500 из мрамора
Cкульптор из Италии Назарено Биондо решил сделать точную копию малогабаритного автомобиля Fiat 500 из цельного куска мрамора, вес которого составляет 15 тонн.
В качестве основного инструмента он будет использовать угловую шлифовальную машинку. Своим творением художник хочет сказать, что в обществе потребления товары крайне быстро теряют ценность, пишет regnum.ru.
Напомним, модели с данным названием Fiat выпускает с 1936 года. С 2014 года началось производство автомобилей Fiat 500X, компания решила отдать дань моде на кроссоверы и превратила 500-ю модель в субкомпакт-кроссовер.
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