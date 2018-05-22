Итальянский скульптор сделает Fiat 500 из мрамора

Вторник, 22 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский скульптор сделает Fiat 500 из мрамора

Cкульптор из Италии Назарено Биондо решил сделать точную копию малогабаритного автомобиля Fiat 500 из цельного куска мрамора, вес которого составляет 15 тонн.

В качестве основного инструмента он будет использовать угловую шлифовальную машинку. Своим творением художник хочет сказать, что в обществе потребления товары крайне быстро теряют ценность, пишет regnum.ru.

Напомним, модели с данным названием Fiat выпускает с 1936 года. С 2014 года началось производство автомобилей Fiat 500X, компания решила отдать дань моде на кроссоверы и превратила 500-ю модель в субкомпакт-кроссовер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Невилль уверенно выиграл этап в Португалии

      Бельгийский гонщик Невилль победил на шестом этапе WRC «Ралли Португалии».

      Подробнее

    • Португалия: доступ к счетам - разрешен

      Наступление на «тайну банковских вкладов» продолжается.

      Подробнее

    • Испанские семьи выбирают для отпуска Андалусию

      Испанские семьи предпочитают проводить летний отпуск в Андалусии и на побережье Средиземного моря.

      Подробнее

    • Испания: пляж Кафедральных Соборов могут закрыть

      Всемирно известный пляж Кафедральных соборов в Рибадео (Луго), признанный одним из лучших на планете, может закрыться из-за угрозы обрушения камней.

      Подробнее

    • Итальянский скульптор сделает Fiat 500 из мрамора

      Cкульптор из Италии Назарено Биондо решил сделать точную копию малогабаритного автомобиля Fiat 500 из цельного куска мрамора, вес которого составляет 15 тонн.

      Подробнее

    • Джузеппе Конте выдвинут на пост премьер-министра Италии

      Ранее 53-летний юрист не имел политического опыта.

      Подробнее

    • Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны

      Мэр Нью-Йорка распорядился, чтобы полицейские перестали арестовывать тех, кто употребляет каннабис в общественных местах.

      Подробнее

    • Бразильянка узнала о беременности во время родов и нарушила закон

      На бразильском острове Фернанду-ди-Норонья, где роды запрещены законом, появился на свет первый за 12 лет младенец.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе