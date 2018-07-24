Итальянский велогонщик был снят с дистанции «Тур де Франс»

Вторник, 24 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянский велогонщик был снят с дистанции «Тур де Франс»

велогонщик Team Sky дисквалифицирован за удар соперника на этапе «Тур де Франс».

Итальянский велогонщик британской команды Team Sky Джанни Москон был снят с дистанции «Тур де Франс» по итогам 15-го этапа многодневки, на первом километре которого он умышленно ударил соперника.

Данный инцидент - далеко не первый с участием Москона, ранее отбывавшего дисквалификацию за расистские оскорбления в адрес представителя Groupama-FDJ Кевина Резы и подозревавшегося в намеренном нанесении серьёзных травм партнёру француза по команде Себастьяну Рейхенбаху, пишет russian.rt.com.

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