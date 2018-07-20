Итальянского министра заподозрили в коррупции‍

Пятница, 20 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянского министра заподозрили в коррупции‍

По данным канала Rai News, расследование вокруг Паоло Савона касается банковского финансирования строительства ветропарков.

Министр по европейским делам (без портфеля) Паоло Савона числится среди 22 подозреваемых по делу о банковском мошенничестве, расследованием которого занимается прокуратура города Кампобассо. Об этом сообщает в пятницу новостной канал Rai News.

По данным канала, расследование касается банковского финансирования строительства ветропарков для производства энергии из альтернативных источников в областях Молизе, Апулия и Кампания. Как пояснили представители пострадавшей от действий банков компании Engineering srl, под расследование попали все руководители банковских структур, включая банк UniCredit, в дирекцию которого входил Савона. В частности, компания обвиняет UniCredit в установлении неоправданно завышенных процентов по кредитованию, квалифицируя это как "ростовщичество". Помимо Савоны среди фигурантов также Алессандро Профумо, ныне возглавляющий индустриальную группу Leonardo, бывшая Finmeccanica.

Из-за кандидатуры Савоны, 81-летнего экономиста, известного своими критическими заявлениями по поводу еврозоны, чуть было не сорвалось формирование нынешнего коалиционного правительства в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд". Лидеры обеих настаивали на кандидатуре Савоны в качестве министра финансов и экономике, но ее отказался одобрять президент республики Серджо Маттарелла. В итоге Савона все-таки был включен в кабинет в качестве министра без портфеля по европейским делам. Сам экономист неоднократно отрицал приписываемую ему СМИ позицию о необходимости покинуть еврозону, пишет ТАСС.

 

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