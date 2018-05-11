Из 10 лучших университетов Испании 6 находятся в Каталонии

Особенность рейтинга CYD заключается в том, что при его составлении анализируется результативность вуза по 36 показателям.

Лучшие результаты показали Автономный университет Барселоны и Университет Наварры, которые продемонстрировали максимальную эффективность по наибольшему количеству показателей, среди которых число студентов, окончивших вуз, затраты на исследования, цитируемые научные публикации, профессорский состав и иностранные докторские диссертации, пишет noticia.ru.

В десятку лучших также вошли Университет Помпеу Фабра в Барселоне, Мадридский университет имени Карлоса III, Университет Жироны, Автономный университет Мадрида, Университет Деусто в Бильбао, Университет Барселоны, Университет Ровира и Вирхилий в Таррагоне и Университет имени Раймунда Луллия в Барселоне.

Всего при составлении рейтинга было проанализировано 73 вуза, 32 из которых - частные. При этом в числе 15 лучших треть являются частными учебными заведениями. Отмечается также, что вузы из топ-15 расположены в пяти автономных сообществах: Каталонии, Валенсии, Мадриде, Наварре и Стране Басков.

36 показателей, по которым оценивались университеты, сгруппированы в пять категорий: преподавание и обучение, исследование, передача знаний, международная ориентированность и вклад в региональное развитие.

Рейтинг также предполагает оценку по разным дисциплинам. Так, лучшим в области фармакологии оказался Университет Барселоны, общественных наук - Университет Деусто, политических наук и медицины - Автономный университет Мадрида.